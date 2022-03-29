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Boş metruk binanın çatısı çöktü

Ataşehir'de boş metruk binanın çatısında çökme meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmada çöken enkazın altında kimsenin olmadığı anlaşıldı.

DHA29 Mart 2022 Salı 09:13 - Güncelleme: 29 Mart 2022 Salı 09:13
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Olay sabah 08.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. 2 katlı boş metruk binanın çatısında çökme meydana geldi. Gürültüyü duyan çevredeki vatandaşlar itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri çöken çatının enkazında çalışma yaptı. Ekiplerin yaptıkları incelemede herhangi bir canlının olmadığı anlaşıldı. Bir mahalleli "Yan tarafta kalıyordum, sesi duydum kendi kendine çöktü. Yıkım için geldiklerini zannettim" diye konuştu.

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