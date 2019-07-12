Eşi Cerrah K'den şiddet gördüğü gerekçesiyle 2012'de boşanma davası açan ancak kısa süre sonra barışarak dosyasını geri çeken Meryem K, 2013'te tekrar mahkemeye başvurdu.

Adana 7. Aile Mahkemesi boşanma talebinin reddine karar verince Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesine başvuran kadın bu girişiminden de sonuç alamadı.

Daha sonra temyiz başvurusu üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin de yerel mahkemenin verdiği kararı onamasıyla eşinden boşanamayan kadına, 8 Temmuz'da "boşanmak istiyorum" yazılı pankartla adliye önünde yaptığı eylemin ardından destek geldi.

KADINA SAHİP ÇIKILDI

Meryem K'nin mağduriyetinin giderilmesi için Adalet Bakanlığı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Adana Barosu harekete geçti.

Başsavcılık Meryem K'yi, çocuk, aile, hukuk ve çocuk ağır ceza mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen adli sürecin tamamında mağdur ve özellikle kırılgan gruplara uzman desteğinin sağlandığı Adana Adliyesi bünyesindeki Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğüne yönlendirdi.

Burada Meryem K. için adli sürecin yakından takip edilmesi ve yaşadığı sorunun çözümüne katkı sağlanması için uzman görevlendirildi.

Öte yandan Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü de kadına psikolojik ve maddi manevi destek sağlanması amacıyla çalışma başlattı.

Ayrıca Adana Barosunun yönlendirmesi sonucu Kadın Hakları Komisyonundan bir avukat, adli yardım alması için gönüllü olarak Meryem K'nin avukatlığını üstlendi.

BARO BAŞKANI KÜÇÜK'LE GÖRÜŞTÜ

Adana Baro Başkanı Veli Küçük, Meryem K. ile bir araya gelerek hukuki süreçle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Kadının sorunlarını ve eşinden boşanmak için açtığı dava sürecini dinleyen Küçük, Meryem K'nin tekrar boşanma davası açabilmesinin mümkün olacağını, mağdur kadına hukuki destek vereceklerini kaydetti.