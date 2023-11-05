Boşandığı eşi ve ailesinin bulunduğu evi bastı! Polis ikna etti

İddiaya göre, bir süre önce boşanan M.N, silahla, Beşiktaş Mahallesi Çiftlik Sokak'taki bir apartmanın 4. katında eşinin ve çocuklarının yaşadığı eve geldi.

M.N'nin elindeki silahı fark eden eşi, çocukları ve kadının annesi, kendilerini başka bir odaya kilitledi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Evin çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, M.N'yi ikna etmeye çalıştı.

Asayiş ekipleri, odadakileri kurtarmak için çelik yelek giyerek itfaiyenin sepetli merdiveniyle dördüncü kata çıktı.

Ekipler, balkondan kadını, çocuklarını ve kadının annesini tahliye etti.

M.N. ise bu sırada kendini başka bir odaya kilitledi.

Polis ekiplerinin saatler süren çalışmaları sonucunda ikna edilemeyen M.N. için Eskişehir Emniyet Müdürlüğünden Özel Harekat Polis ekibi istendi.

Özel Harekat eve girmeye hazırlanırken tekrar irtibat kuran polis ekipleri, M.N'yi ikna etti.

Gözaltına alınan M.N, polis merkezine götürüldü.

İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı da olay yerine gelerek operasyonu yakından takip etti.