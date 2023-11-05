İSTANBUL 25°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Kasım 2023 Pazar / 22 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,3832
  • EURO
    30,5348
  • ALTIN
    1818.47
  • BIST100
    7705.99
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Boşandığı eşi ve ailesinin bulunduğu evi bastı! Polis ikna etti
Güncel

Boşandığı eşi ve ailesinin bulunduğu evi bastı! Polis ikna etti

Bilecik'te boşandığı eşi ve çocukları ile eski kayınvalidesinin bulunduğu evi silahla basan kişi polis ekiplerince ikna edildi.

AA5 Kasım 2023 Pazar 07:33 - Güncelleme:
Boşandığı eşi ve ailesinin bulunduğu evi bastı! Polis ikna etti
ABONE OL

İddiaya göre, bir süre önce boşanan M.N, silahla, Beşiktaş Mahallesi Çiftlik Sokak'taki bir apartmanın 4. katında eşinin ve çocuklarının yaşadığı eve geldi.

M.N'nin elindeki silahı fark eden eşi, çocukları ve kadının annesi, kendilerini başka bir odaya kilitledi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Evin çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, M.N'yi ikna etmeye çalıştı.

Asayiş ekipleri, odadakileri kurtarmak için çelik yelek giyerek itfaiyenin sepetli merdiveniyle dördüncü kata çıktı.

Ekipler, balkondan kadını, çocuklarını ve kadının annesini tahliye etti.

M.N. ise bu sırada kendini başka bir odaya kilitledi.

Polis ekiplerinin saatler süren çalışmaları sonucunda ikna edilemeyen M.N. için Eskişehir Emniyet Müdürlüğünden Özel Harekat Polis ekibi istendi.

Özel Harekat eve girmeye hazırlanırken tekrar irtibat kuran polis ekipleri, M.N'yi ikna etti.

Gözaltına alınan M.N, polis merkezine götürüldü.

İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı da olay yerine gelerek operasyonu yakından takip etti.

  • bilecik ev saldırısı
  • boşanma olayı
  • polis müdahalesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.