Güncel

Boşandığı eşini öldürdü: Fotoğrafını baldızına atıp ''sıra sende'' dedi

İzmir'in Çiğli ilçesinde boşandığı karısını öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Cinayetin ardından eski koca, maktulün ablasını aradı ancak telefona cevap alamadı. Bunun üzerine maktulün fotoğraflarını baldızına yollayarak 'Ne oldu, öldürdüm kardeşini. Sıra sizde, kına yakın.' dedi.

AA13 Ocak 2026 Salı 12:51
Boşandığı eşini öldürdü: Fotoğrafını baldızına atıp ''sıra sende'' dedi
Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski eşi Demet Akarsu'yu (45) 19 Temmuz 2025'te bıçakla öldüren tutuklu sanık Halil T. (47) hakkında hazırlanan iddianame, Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, "canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenen sanığın, tartıştıktan sonra mutfaktan aldığı bıçakla maktulü vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladığı belirtildi.

"PEKİ AŞKIM İNİYORUM"

Sanığın cep telefonunda yapılan incelemede bulunan ve olay öncesinde taraflar arasındaki konuşmayı içeren mesajlara da yer verilen iddianamede, mesajlarda tarafların birbirlerine "aşkım" diye hitap ettikleri, hakaret ve tehdit içerikli bir söylem bulunmadığı, maktulün "Navigasyon 5 dakika gösteriyor" diye yazdığı, sanığın da "Peki aşkım iniyorum" diyerek cevap verdiği ifade edildi.

İddianamede, sanık Halil T'nin, Demet Akarsu'nun kanlar içinde yerde yattığı anlara ait fotoğrafı cep telefonuyla çekerek maktulün ablasına gönderdiğinin belirlendiği kaydedildi.

Apartman sakinleri ve güvenlik görevlilerinin ifadelerine de yer verilen iddianamede, sabah saatlerinde daireden yüksek sesler ve çığlıklar duyulduğu, kapının uzun süre açılmadığı, sanığın kapıyı açtığında ise üzerinin tamamen kanlı olduğunu söyledikleri aktarıldı.

"SIRA SİZDE, KINA YAKIN"

İddianamede, olayın ardından sanığın, maktulün ablasını aradığı ancak telefona cevap alamadığı, bunun üzerine ablanın maktulü aradığı, sanığın, "Ne oldu, öldürdüm kardeşini. Sıra sizde, kına yakın." diye cevap verdiği belirtildi.

Sanık Halil T, iddianamedeki ifadesinde, maktulün eve geldiğinde alkollü olduğunu, eski eşine ve çocuklarına hakaret ettiği için tartıştıklarını ileri sürdü.

İddianamede, sanık hakkında olaydan önce aile mahkemesince verilmiş uzaklaştırma kararı bulunduğu, tarafların resmi olarak boşanmış olmalarına rağmen birlikte yaşamayı sürdürdükleri ve bu durumun risk unsuru oluşturduğuna işaret edildi.

OLAY

İzmir'in Çiğli ilçesinde 19 Temmuz 2025'te eski eşi tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan Demet Akarsu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, gözaltına alınan Halil T. tutuklanmıştı.

