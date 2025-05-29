İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mayıs 2025 Perşembe / 2 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,1143
  • EURO
    44,5259
  • ALTIN
    4164.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Boşandığı eşinin sevgilisini bıçaklayarak katletti
Güncel

Boşandığı eşinin sevgilisini bıçaklayarak katletti

İstanbul'da boşandığı eşinin sevgilisini taksiden indiği esnada bıçaklayarak öldüren Sezgin D. adliyeye sevk edildi.

IHA29 Mayıs 2025 Perşembe 15:41 - Güncelleme:
Boşandığı eşinin sevgilisini bıçaklayarak katletti
ABONE OL

İstanbul Fatih'te bir adam geçen yıl boşandığı karısının ilişki yaşadığı Mehmet U.'yu taksiden indiği esnada bıçakladı. Taksici tarafından hastaneye götürülen Mehmet U.'nun kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenilirken, saldırgan Sezgin D. ve boşandığı eşi Nursen K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün gece saatlerinde Fatih ilçesi Sümbül Efendi mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki çocuğu bulunan Sezgin D. (42) ve Nursen K.(48) çifti geçtiğimiz yıl boşandı. Boşanmalarına rağmen eski eşiyle aynı evde yaşayan Nursen K., bir süredir Mehmet U. (54) ile ilişki yaşadığı iddia edildi.

BOŞANDIĞI KARISININ MESAJLARINI GÖRÜP ÇILGINA DÖNDÜ

Boşandığı karısının Mehmet U. İle mesajlarını gören Sezgin D. durum karşısında adeta çıldırdı. Sezgin D., Mehmet U. İle konuşmak istedi ve bunun için karısından Mehmet U.'yu evlerinin önüne çağırmasını söyledi. Bunun üzerine bir taksiyle çiftin evlerinin önüne gelen Mehmet U., taksiden indiği esnada şüpheli Sezgin D. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Sezgin D., saldırının ardından olay yerinden uzaklaştı.

Aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılan Mehmet U.'nun taksici tarafından hastaneye götürüldüğü ve hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olay üzerine harekete geçen polis ekipleri kısa sürede şüpheli Sezgin D. ve Nursen K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. İfadeleri için emniyete getirilen çift buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

  • fatih
  • eski koca
  • bıçaklı saldırı

ÖNERİLEN VİDEO

Metrobüs şoförü yolcuların hayatını hiçe saydı: Cep telefonuyla oynadı, yolcularla sohbet etti! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.