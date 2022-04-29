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Boşanma aşamasındaki eş dehşet saçtı! 79 yaşındaki kayınpederini bıçaklayarak öldürdü

Eskişehir'de Mehmet Ali Kızıl, tartıştığı kayınpederi Necmettin Dindaş'ı (79) bıçaklayarak öldürüp, boşanma aşamasındaki eşi Müberra Kızıl ile 3 yakınını da yaraladı. Arbede sırasında Mehmet Ali Kızıl da ağır yaralandı.

DHA29 Nisan 2022 Cuma 11:55 - Güncelleme:
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Minibüs şoförü Mehmet Ali Kızıl, boşanma aşamasındaki eşi Müberra Kızıl'ın babası Necmettin Dindaş'a ait Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi'ndeki evine gitti. Evde çıkan kavgada Mehmet Ali Kızıl, kayınpederi Necmettin Dindaş, eşi Müberra Kızıl, kayınbiraderi Hayrettin Dindaş ile yakınları Rahime ve Hatice Dindaş'ı bıçakladı. Çıkan arbedede Mehmet Ali Kızıl da bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Necmettin Dindaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralılar, ambulanslarla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Ali Kızıl'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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