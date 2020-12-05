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Boşanma aşamasındaki eşi ve çocuklarını görmeye gelen adamı kayınpederi öldürdü

Kocaeli'nde boşanma aşamasında olduğu eşi ve 2 çocuğunu görmeye giden Fikret Demiral (33), çıkan tartışmada kayınpederi Mehmet A. tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, soruşturma başlatıldı.

DHA05 Aralık 2020 Cumartesi 16:41 - Güncelleme: 05 Aralık 2020 Cumartesi 16:41
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Olay, öğle saatlerinde, Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Fikret Demiral boşanma aşamasında olduğu eşi ile 2 çocuğunu görmek için kayınpederinin evine geldi. Demiral ile kayınpederi Mehmet A., arasında tartışma çıktı. Mehmet A., evdeki tüfeğini alıp, art arda damadına ateşledi. Demiral kanlar içinde yere yığılırken, kayınpeder yakında bulunan Çayırova Polis Merkezi’ne yürüyerek gidip, teslim oldu.

Adrese gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı halde özel hastaneye kaldırılan Fikret Demiral, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, soruşturma başlatıldı.

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