Boşanma aşamasındaki eşinden icra memurları aracılığıyla 2 buçuk aylık bebeğini 1 saatliğine teslim alarak kaçıran baba yakalandı

AA 24 Eylül 2020 Perşembe 13:00 - Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 13:00

Alınan bilgiye göre, 12 Eylül'de merkeze bağlı Çayırbağ beldesinde, eşi H.T. ile boşanma aşamasında olan baba M.T, velayeti annesinde olan 2 buçuk aylık bebeği E.T.'yi icra memurları aracılıyla 1 saatliğine teslim aldı.

Belirlenen sürenin sonunda baba M.T.'nin bebeği, eşi H.T.'ye teslim etmeyince jandarmaya ihbarda bulunuldu.

Jandarma ekiplerince, babası tarafından araç kiralanarak kaçırıldığı belirlenen bebeğin bulunması için M.T'nin yakın akraba ve çevresindeki adresler kontrol edildi.

Kontrollerde bebek hakkında somut bilgiye ulaşamayan jandarma ekipleri, daha sonra M.T'nin sosyal medya hesapları ile kiralanan aracın plaka tanıma sistemindeki (PTS) kamera görüntülerini inceledi.

Bebeğin Antalya'ya kaçırıldığını tespit eden jandarma ekipleri, Antalya İl Jandarma Komutanlığına, Elmalı, Muratpaşa ve Manavgat ilçelerinde belirlenen adresleri bildirdi.

Jandarma ekipleri, Manavgat'ta bir evde yaptığı aramada, içeride saklanan M.T. ile bebek E.T.'yi buldu. Gözaltına alınan M.T, bebeği ile birlikte Afyonkarahisar'a getirildi.

İşlemlerinin arından adliyeye sevk edilen M.T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

Bebek E.T. ise annesi H.T.'ye teslim edildi.