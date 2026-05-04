  • Boşanma aşamasındaki eşine dehşeti yaşattı: Pompalı tüfekli saldırgan tutuklandı
Güncel

Boşanma aşamasındaki eşine dehşeti yaşattı: Pompalı tüfekli saldırgan tutuklandı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin bulunduğu kayınpederinin evine pompalı tüfekle ateş açan zanlı tutuklandı.

AA4 Mayıs 2026 Pazartesi 15:46
Abdurrahman Gazi Mahallesi Türbeyolu Caddesi'nde dün S.T. (26) boşanma aşamasındaki eşi E.T'nin (25) bulunduğu kayınpederinin evine pompalı tüfekle ateş açarak bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, şüpheliyi Sakıp Efendi Caddesi'ndeki metruk alanda tüfekle yakaladı.

Yapılan incelemede mermilerin salon ve mutfağın camlarına isabet ettiği tespit edildi ve bölgede 4 boş kovan bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs", "tehdit" ve "mala zarar verme" suçlarından tutuklandı.

