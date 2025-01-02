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Boşanma aşamasındaki eşini bıçakladı

Samsun'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Birol Ordulu (45), çocuğundan anahtarı alıp evine gittiği boşanma aşamasındaki eşi Muradiye Ordulu'yu (38) 5 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

DHA2 Ocak 2025 Perşembe 15:25 - Güncelleme:
Boşanma aşamasındaki eşini bıçakladı
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Olay, 19 Mayıs ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Cemil Engizli Sokak'ta meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Birol Ordulu, çocuğundan evin anahtarlarını alıp, boşanma aşamasındaki eşi Muradiye Ordulu'nun evine gitti. Burada bir süre bekleyen Birol Ordulu, geldiğinde eşi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Birol Ordulu, eşi Muradiye Ordulu'yu 5 yerinden bıçakla yaraladı. Çığlık seslerini duyan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 3 çocuk annesi Muradiye Ordulu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma sürüyor.

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