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Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir kişi boşanma aşamasındaki eşini sokakta silahla vurarak öldürdü.

AA29 Mart 2024 Cuma 09:16 - Güncelleme:
Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
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Eşinden boşanma aşamasında olan Vedat G, eşi Neşe G. ile Terziler Mahallesi'ndeki sokakta karşılaştı.

İkili arasında yaşanan tartışmasının büyümesi üzerine Vedat G. silahla 4 çocuk annesi Neşe G'ye ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Elindeki silahı polisin ikna çabalarına rağmen bırakmayan Vedat G. ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Gözaltına alınan Vedat G. emniyete götürüldü.

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