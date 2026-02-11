Boşanma aşamasındaki eşini öldürmüştü: Cani kocaya müebbet hapis

Olay, 16 Mayıs saat 10.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi İzmir Caddesi'nde meydana geldi.

Uğur Zan, 34 GGZ 686 plakalı otomobil ile boşanma aşamasındaki eşi 2 çocuk annesi Zeynep Zan'ın kullandığı 17 EE 166 plakalı motosikletin önünü kesti. Burada çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Uğur Zan, yanında getirdiği tabancayla eşine tek el ateş etti.

Başından vurulan Zan, kanlar içinde yerde kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Zeynep Zan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Zan'ın cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Mesajlar ortaya çıktı: Düşün kadına şiddet bile ne kadar ceza Otomobiliyle kaçan Uğur Zan ise polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın ardından Uğur Zan hakkında 'Eşe Karşı Tasarlayarak Kasten Öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Çanakkale 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar duruşması görüldü. Uğur Zan 'Kadın Olan Eşe Karşı Tasarlayarak Kasten Öldürme' suçundan indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

KADINA KARŞI ŞİDDETİN, KADIN CİNAYETLERİNİN SON BULMASINI DA EN BÜYÜK TEMENNİMİZ

Alınan karar sonrası açıklamalarda bulunan Avukat Ahmet Erzi, "Zeynep Zan iki çocuk annesiydi. Eşinden fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğü için boşanmak istiyordu. Birçok kez uzaklaştırma kararı aldırmıştı ama maalesef canını kurtaramadı. Boşanmak istediği eşi Uğur Zan, Çanakkale Tekzen bölgesinde eşini silahla vurmak suretiyle öldürdü.

Yapılan yargılama neticesinde Çanakkale 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi kadın olan eşe karşı tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti. Mevcut verilen ceza Türk Ceza Kanunu'nda yer alan en ağır yaptırım şekli. Herhangi bir indirim de uygulanmadı. Bu nedenle en azından verilen cezanın kederli aileye bir nebze de olsun bir ilaç olduğu kanaatindeyiz. Kadına karşı şiddetin, kadın cinayetlerinin son bulmasını da en büyük temennimizdir" dedi.