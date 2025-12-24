Boşanma aşamasındaki eşini öldürmüştü: Katil kocadan skandal savunma

Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Gazi Kaya, maktul Selda Kaya'nın yakınları ile taraf avukatları katıldı.
Duruşmada savunma yapan Gazi Kaya, eşiyle tesadüfen karşılaştığını, korkutmak amacıyla ateş açtığını belirterek beraatını talep etti.
Savcılık sanık hakkında hazırladığı iddianamede "kadına ve eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 25 Şubat 2026'ya erteledi.
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde Selda Kaya boşanma aşamasındaki eşi Gazi Kaya tarafından 21 Temmuz 2025'te silahla vurulmuş, kaldırıldığı Hekimhan Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.