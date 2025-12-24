İSTANBUL 14°C / 10°C
  • Boşanma aşamasındaki eşini öldürmüştü: Katil kocadan skandal savunma
Güncel

Boşanma aşamasındaki eşini öldürmüştü: Katil kocadan skandal savunma

Malatya'da boşanma aşamasındaki karısı Selda Kaya'yı silahla vurarak öldüren, tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşmada savunma yapan Gazi Kaya, eşiyle tesadüfen karşılaştığını, korkutmak amacıyla ateş açtığını belirterek beraatını talep etti.

24 Aralık 2025 Çarşamba 17:09
Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Gazi Kaya, maktul Selda Kaya'nın yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan Gazi Kaya, eşiyle tesadüfen karşılaştığını, korkutmak amacıyla ateş açtığını belirterek beraatını talep etti.

Savcılık sanık hakkında hazırladığı iddianamede "kadına ve eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 25 Şubat 2026'ya erteledi.

OLAY

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde Selda Kaya boşanma aşamasındaki eşi Gazi Kaya tarafından 21 Temmuz 2025'te silahla vurulmuş, kaldırıldığı Hekimhan Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

