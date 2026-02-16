İSTANBUL 20°C / 12°C
Güncel

Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında infaz etti: Katil kocanın ifadesi kan dondurdu

Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşi Rabia A.'yı bıçakla öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

AA16 Şubat 2026 Pazartesi 16:04

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 Kasım 2025'te Selimiye Mahallesi Ortahisar Sokak'ta eşi Rabia A.'yı bıçakla öldüren Rahman A. hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.

Kayseri Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, otopsi raporuna yer verildi. Raporda, maktulün kesici, delici aletle en az 20 kez yaralanma sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Rahman A, 8 yıllık evli olduklarını belirtti.

Evlilik süresince eşine bir ya da iki kez tokat attığını iddia eden sanık, "Eşim sığınma evine gitmişti. Olaydan 2 hafta önce boşanma davamızın duruşması vardı. Hakim süre vermişti. Ölmeseydi, bir hafta sonra boşanma davamız olacaktı. 'Boşanmazsan seni süründürürüm.' demişti. Pişmanım, öfkeme hakim olamadım. Şoku atlattıktan sonra polisi ve ambulansı aradım." ifadelerini kullandı.

Tanık A.F.A. ise beyanında, tarafları tartışırken gördüğünü, sonrasında erkeğin kadını göğüs bölgesinden, boğazından ve karnından bıçakladığını kaydetti.

