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Boşanma aşamasındaki eşini ve ailesini katleden cani yakalandı!

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde karısını, kayınpederini, kayınvalidesini ve kayınbiraderini tabancayla vurarak öldürüp kaçan şüpheli yakalandı.

AA24 Haziran 2024 Pazartesi 10:42 - Güncelleme:
Boşanma aşamasındaki eşini ve ailesini katleden cani yakalandı!
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'nde 22 Haziran'da boşanma aşamasındaki eşi Şükran A. (20), kayınpederi Turgut E. (51), kayınvalidesi Leyla A. (51) ve kayınbiraderi Muhammet E'yi (18) tabancayla vurarak öldüren Hakim A. ve kaçmasına yardım eden babası Şerif A'yı yakalamak için özel ekip oluşturdu.

Özel ekip, yaptığı araştırmayla zanlı Hakim A. ve babasının Hatay'ın Erzin ilçesindeki bir ikamette saklandıklarını tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonla şüpheli Hakim A. ve babası yakalandı.

Zanlılar, sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Gülbahçesi Mahallesi'nde yaşayan Hakim A, 22 Haziran'da 3 aylık bebeği Deniz A'yı kendisine göstermedikleri gerekçesiyle evinin karşısında ailesiyle kalan boşanma aşamasındaki eşi Şükran A. ile sokakta tartışmış, tartışmaya Şükran A'nın babası Turgut E, annesi Leyla A, kardeşi Muhammet E. de katılmıştı. Bu sırada Hakim A'nın tabancayla ateş açması sonucu Şükran A, Turgut E, Leyla A. ve Muhammet E. olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olayın ardından 3 aylık bebeğini alarak kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Saldırıda yaşamını yitiren aynı aileden 4 kişinin cenazeleri, Mardin'in Derik ilçesinde yan yana toprağa verilmişti.

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