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Güncel

Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınbiraderini öldürdü

Mersin'in Silifke ilçesinde Veysel Gökten, tartıştığı boşanma aşamasındaki eşini ve kayınbiraderini av tüfeği ile vurarak öldürdü.

DHA17 Kasım 2024 Pazar 07:50 - Güncelleme:
Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınbiraderini öldürdü
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Olay, 20.30 sıralarında ilçeye bağlı Demircili Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Veysel Gökten, konuşmak için boşanma aşamasındaki, 3 çocuğunun annesi Ayşe Gökten'in kaldığı kayınbiraderi Resul Gedik'in evine gitti. Gökten, evde çıkan tartışmada eşine ve kayınbiraderine av tüfeğiyle ateş etti. Ayşe Gökten ile Resul Gedik kanlar içinde yere yığılırken, Veysel Gökten olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan mahallelinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri Ayşe Gökten ve ağabeyi Resul Gedik'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Gökten ve Gedik'in cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı. Olayın ardından gözaltına alınan Veysel Gökten, jandarma komutanlığına götürüldü.

  • boşanma
  • cinayet
  • kayınbirader

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