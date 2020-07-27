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  • Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınvalidesini öldürdü! Jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı
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Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınvalidesini öldürdü! Jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı

Mersin'in Anamur ilçesinde, boşanma aşamasındaki bir şahıs, tartıştığı eşi ve kayınvalidesini av tüfeği ile vurarak öldürdü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

AA27 Temmuz 2020 Pazartesi 14:44 - Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 14:58
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Alınan bilgiye göre, Karalarbahşiş Mahallesi'ndeki bir evden silah sesi duyan vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, evdeki Sümeyye A. (29) ve annesi Şule B'nin (51) hayatını kaybettiğini belirledi.

Çalışma başlatan jandarma ekipleri, cinayet zanlısı Sümeyye A'nın kocası İ.A'yı suç aleti tüfekle gözaltına aldı.

İki çocuk annesi Sümeyye A'nın, eşi İ.A. ile boşanma aşamasında olduğu, eşyalarını almak için gittiği zanlının evinde tartışmanın ardından annesiyle silahlı saldırıya uğradıkları öğrenildi.

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