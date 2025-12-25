İSTANBUL 13°C / 7°C
  Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınvalidesini öldürdü! Katil zanlısı tutuklandı
Güncel

Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınvalidesini öldürdü! Katil zanlısı tutuklandı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini ve kayınvalidesini öldüren zanlı tutuklandı.

25 Aralık 2025 Perşembe 15:01
Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınvalidesini öldürdü! Katil zanlısı tutuklandı
Şirinköy'de dün, hasta ziyareti için akrabalarına giden Tülay Ü. (45) ile annesi Zaide A'nın (64) silahla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli Y.Ü'nün (46) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Güvenlik önlemi altında adliyeye getirilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınan Tülay Ü. ve Zaide A'nın cenazeleri, Şirinköy Merkez Mahallesi Camisi'ne getirildi.

İki kadının cenazeleri, kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.

