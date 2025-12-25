Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınvalidesini öldürdü! Katil zanlısı tutuklandı

Şirinköy'de dün, hasta ziyareti için akrabalarına giden Tülay Ü. (45) ile annesi Zaide A'nın (64) silahla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli Y.Ü'nün (46) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Güvenlik önlemi altında adliyeye getirilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınan Tülay Ü. ve Zaide A'nın cenazeleri, Şirinköy Merkez Mahallesi Camisi'ne getirildi.
İki kadının cenazeleri, kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.