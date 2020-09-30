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Boşanma aşamasındaki eşinin ailesinin evini kundaklayan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin babasının evini kundakladığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı. Öte yandan, kundaklama, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansımıştı.

AA30 Eylül 2020 Çarşamba 15:31 - Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 15:31
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Boşanma aşamasındaki eşi S.P'nin kaldığı babasının evini kundakladığı iddiasıyla gözaltına alınan Ali P'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- OLAY

İlkadım ilçesinde dün gece Ali P, boşanma aşamasındaki eşi S.P'nin kaldığı babasının İstasyon Mahallesi'ndeki evine gitmişti. Evin önüne gelince otomobilden inen zanlı elindeki kağıdı tutuşturup üst taraftan açık olan pencereden içeri atmış ve yangın çıkmıştı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluşmuştu.

Öte yandan, kundaklama, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansımıştı.

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