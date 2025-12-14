İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Aralık 2025 Pazar / 24 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7031
  • EURO
    50,1678
  • ALTIN
    5902.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Boşanma aşamasındaki eşinin apartmanını ateşe verdi: Şüpheli jandarmaya yakalandı
Güncel

Boşanma aşamasındaki eşinin apartmanını ateşe verdi: Şüpheli jandarmaya yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin yaşadığı apartmanı kundaklamaya çalıştığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

AA14 Aralık 2025 Pazar 17:17 - Güncelleme:
Boşanma aşamasındaki eşinin apartmanını ateşe verdi: Şüpheli jandarmaya yakalandı
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri gece İsabeyli Mahallesi'ndeki devriye görevi sırasında 3 katlı binadan duman çıktığını fark etti.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, apartmanın önü ve arkasında çıkan yangını söndürdü.

Olay yerinde yapılan incelemede apartmanın önü ve arkasındaki iki noktaya benzin dökülerek ateşe verildiği belirlendi.

Jandarma, boşanma aşamasındaki eşi N.D'nin (39) evinin bulunduğu apartmanı kundaklamaya çalıştığı iddia edilen M.Ç.D'yi (31) gözaltına aldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Sultangazi'de bu kadarına da ''pes'' dedirten görüntü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.