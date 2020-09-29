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  • Boşanma aşamasındaki eşinin babasının evini kundakladı: O anlar saniye saniye kaydedildi
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Boşanma aşamasındaki eşinin babasının evini kundakladı: O anlar saniye saniye kaydedildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşinin babasının evini kundakladığı iddia edilen kişi gözaltına alındı. Kundaklama anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AA29 Eylül 2020 Salı 17:37 - Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 17:37
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Ali P, gece saatlerinde, boşanma aşamasındaki eşi S.P'nin kaldığı babasının İstasyon Mahallesi'ndeki evine gitti.

Evin önünde 55 AV 611 plakalı otomobilinden inen Ali P, elindeki kağıdı tutuşturarak üst tarafı açık olan pencereden içeri attı.

İlk denemesinde başarılı olamayan Ali P, tekrar tutuşturduğu kağıdı pencereden atmasının ardından yangın çıktı.

Haber verilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Kaçan şüpheli ise İlkadım Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Bürosu ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Kundaklama anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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