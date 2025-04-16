Boşanma aşamasındaki karısını öldürdü

Alışverişten dönen Emine Akpınar (36) ile boşanma aşamasındaki kocası Emrah Akpınar (38) Karşıyaka Mahallesi Milli Mücadele Sokağı'nda karşılaştı.

Emrah Akpınar, burada karısına tabancayla ateş ettikten sonra kaçtı.

İhbar üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

Saldırının ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Öte yandan, şüphelinin üç çocuk babası ve tır şoförü olduğu öğrenildi.