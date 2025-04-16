İSTANBUL 21°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Nisan 2025 Çarşamba / 18 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,1229
  • EURO
    43,6058
  • ALTIN
    4031.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Boşanma aşamasındaki karısını öldürdü

Samsun'un Canik ilçesindeki bir kişi boşanma aşamasındaki karısını tabancayla vurarak öldürdü.

AA16 Nisan 2025 Çarşamba 07:26 - Güncelleme:
Boşanma aşamasındaki karısını öldürdü
ABONE OL

Alışverişten dönen Emine Akpınar (36) ile boşanma aşamasındaki kocası Emrah Akpınar (38) Karşıyaka Mahallesi Milli Mücadele Sokağı'nda karşılaştı.

Emrah Akpınar, burada karısına tabancayla ateş ettikten sonra kaçtı.

İhbar üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

Saldırının ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Öte yandan, şüphelinin üç çocuk babası ve tır şoförü olduğu öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.