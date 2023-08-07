Boşanma avukatı Bilgehan Utku: Ailenin müdahalesine sessiz kalan eş kusurlu

Boşanma avukatı Bilgehan Utku, evlilik ve boşanma konusunda yapılan son araştırmaların sonuçlarını değerlendirdi. Av. Utku, "Araştırma sonuçlarına göre evlenme oranı son 30 yılda yüzde 50 azaldı. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de boşanma oranı yıldan yıla artış gösterdi. 2022'de bir önceki yıla kıyasla boşanmalar yüzde 2.94 arttı, verilere göre 180 bin 954 çift boşandı. Bu yıl yapılan tüm evliliklerin neredeyse yarısının da boşanmayla sonuçlanacağı tahmin ediliyor" dedi.

ÇÖZÜLEBİLECEK PROBLEMLER AİLELER YÜZÜNDEN ÇIKMAZA GİRİYOR

Hem diğer coğrafyalarda hem de ülkemizde gerçekleşen boşanma vakalarının arka planında birçok sebebin bulunabileceğine dikkat çeken Av. Bilgehan Utku, "Bizdeki gibi evliliğin sosyal statü olarak kabul edildiği coğrafyalarda ailelerin evliliğe müdahale etmesi çok yaygın. Bu durum da çiftleri boşanmaya götüren nedenlerin başında geliyor. Tarafların zaman içinde çözebilecekleri problemler, ailelerin müdahalesiyle içinden çıkılmaz bir hâl alabiliyor" diye konuştu.

AİLELER GÜNLÜK YAŞAMA BİLE MÜDAHALE EDEBİLİYOR

Evliliklerde yaşanan sorunların iki kişi arasında kalması gerektiğinin altını çizen Av. Bilgehan Utku, "Ailelerinin kendi çocuklarını haklı görmesi, yönlendirmesi, karşı tarafa ilişkin yorumda bulunmaları, aslında çözülebilecek bir sorunu derinleştirerek çiftleri boşanma kararına vardırabiliyor. Öyle ki bu sonuca ulaşılması için bir sorunun var olması bile gerekmiyor. Ailelerin günlük yaşamın akışında da evliliğe, çiftlerin düzenine, diyaloglarına dair yorumda bulunması yeni çatışma alanları oluşturabiliyor. Boşanma hukuku alanında hizmet veren Hukuk Bürosu olarak biz müvekkillerimizden bu sorunun sık sık yaşandığını kaydediyoruz" ifadelerini kullandı.

MÜDAHALEYE SESSİZ KALAN EŞ KUSURLU

Mahkemelerin davayı iki tarafın da görüşlerini inceledikten sonra sonuçlandırdığını söyleyen Av. Bilgehan Utku, sürece ilişkin önemli detaylar verdi: "Ailelerin evliliklerine karışmasından dolayı boşanma kararını aldıklarını aktaran çiftlerde hâkim, ailelerin evliliğe müdahale etme sebeplerini sorgular ve tarafların bu duruma verdiği tepkiyi ölçer. Bu müdahaleye sessiz kalan eş genellikle kusurlu bulunur. Olay ve durum örgüsünün evliliğin devam etmesine engel teşkil etmesi halinde ise evlilik hâkim kararınca sonlandırılır."