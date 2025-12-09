İSTANBUL 11°C / 6°C
Boşanma krizi dehşete dönüştü! Eşi için geldi kapıcının karısını öldürdü

Kayseri'de boşanma aşamasında olduğu eşinin evine gelen emekli başçavuş, eve giremeyince bina görevlisinin karısını bıçaklayarak öldürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

IHA9 Aralık 2025 Salı 12:09 - Güncelleme:
Bir buçuk yıldır boşanma aşamasında olduğu Y.Ş.'nin Kayseri'nin Melikgazi İlçesi'ne bağlı Köşk Mahallesi Yuva Sokaktaki evine girmeye çalışan İ.Ş. (51) kapıyı açamayınca binanın dışına çıktı.

Bina girişinde görevlinin eşi M.G. (36) ile karşılaşan İ.Ş.; M.G.'yi çok sayıda bıçak darbesi ile yaraladı.

İ.Ş. olayın ardından kaçarken, durumun bildirilmesi üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.G.; kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan İ.Ş. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

