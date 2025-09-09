İSTANBUL 28°C / 19°C
  • Boşanma sonrası sokak ortasında cinayet! Eski eşinin ailesine kurşun yağdırdı
Güncel

Boşanma sonrası sokak ortasında cinayet! Eski eşinin ailesine kurşun yağdırdı

Afyonkarahisar'da boşandığı eski eşi ile kayınvalidesi ve baldızını silahla vurarak, bacanağını da kabzayla yaralayan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. hastaneye kaldırılan eski eş ve annesi hayatını kaybetti.

IHA9 Eylül 2025 Salı 13:46 - Güncelleme:
Boşanma sonrası sokak ortasında cinayet! Eski eşinin ailesine kurşun yağdırdı
Olay, Örnekevler mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.T., isimli şahıs sabah erken saatlerde boşandığı eşi Kübra ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.T., yanında bulunan tabanca ile eski eşi Türkan, annesi Elvida Karadeniz ve baldızı A.Ç.'nin üzerine ateş açtı. Açılan ateşte 3 kadın vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. M.T., ardından tabanca ile eski bacanağı R.Ç.'nin de kafasına vurarak yaraladı. Silah seslerinin ardından çevredekilerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı.

Olayı gerçekleştiren M.T., ise bölgeye gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Türkan ve Karadeniz yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayda yaralanan A.Ç.'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

