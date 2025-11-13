İSTANBUL 17°C / 7°C
Boşanmak isteyen eşini katletmişti... İzmir'de Neşe Keçkin cinayetinde karar

İzmir'in Seferihisar ilçesinde boşanma davası için buluştukları adliye önünde eşini katleden Alaattin Keçkin, İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşmasına çıktı. Mahkeme heyeti, sanık Keçkin'e “eşe karşı kasten öldürme” suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

AA13 Kasım 2025 Perşembe 20:04 - Güncelleme:
Boşanmak isteyen eşini katletmişti... İzmir'de Neşe Keçkin cinayetinde karar
İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Alaattin Keçkin ile taraf avukatları katıldı.

Avukatlar beyanlarında, sanık hakkında en üst sınırdan ceza verilmesini ve indirim yapılmamasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı, sanığa "eşi kasten öldürmek", "görevi yaptırmamak için direnme" ve "2 kişiye karşı öldürmeye teşebbüs" suçlarından 1 kez ağırlaştırılmış müebbet, 2 kez müebbet ile 9 yıla kadar hapis verilmesi yönünde görüş sunduğu mütalaasını yineledi.

Son sözleri sorulan sanık Keçkin, "Keşke böyle olmasaydı. Çok üzgünüm." dedi.

Davayı kararı bağlayan mahkeme heyeti sanığı, "eşe karşı kasten öldürmek" suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı.

Sanığı, kayınvalidesine yönelik "kadını kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıl hapis, kayınbiraderine yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 5 yıl hapis, kayınpederine yönelik "silahla kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 1 ay 3 gün hapisle cezalandıran mahkeme heyeti, polis memurlarına zincirleme olarak silahla görevi yaptırmama suçundan ise 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Duruşmanın ardından Kadın ve Demokrasi Derneği İzmir temsilciliği ile Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri basın açıklaması yaptı.

OLAY

Seferihisar ilçesinde 3 Kasım 2023'te Alaattin Keçkin, boşanma davası açmak için buluştukları adliyenin önünde eşi Neşe Keçkin'i öldürmüş, kayınbiraderi, kayınvalidesi, kayınpederi ile olaya müdahale eden 2 polisi yaralamıştı. Polis ekiplerince yakalanan zanlı tutuklanmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Alaattin Keçkin hakkında "eşi kasten öldürmek", "görevi yaptırmamak için direnme" ve "3 kişiye karşı öldürmeye teşebbüs" suçlarından 1 kez ağırlaştırılmış müebbet, 2 kez müebbet ile 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edilmişti.

