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Boşanmak isteyen karısını ölümle tehdit ediyordu! Yakalandı

Ordu'da boşanmak isteyen karısını ölümle tehdit ettiği öne sürülen zanlı Sivas'ta yakalandı.

AA04 Ocak 2021 Pazartesi 13:11 - Güncelleme: 04 Ocak 2021 Pazartesi 13:11
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Ordu'da boşanmak isteyen karısını ölümle tehdit ettiği ileri sürülen şüpheli Sivas'ta gözaltına alındı.

Mesudiye ilçesinde yaşayan A.E.D'nin 2 çocuk annesi eşi G.D'yi ölümle tehdit ettiği iddiası üzerine Ordu Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, zanlının yakalanması için ortaklaşa çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında A.E.D'nin Sivas'taki otelde kaldığı tespit edildi.

Ekiplerce otelde yakalanarak kente getirilen zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, Vali Tuncay Sonel, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Devletimizin ilgili birimleri ile koordineli bir şekilde gereği yapılarak şahıs hakkında yakalama kararı çıkartılmış ve Sivas'ta gece kaldığı otelde yakalanarak gözaltına alınmış, adli işlemler başlatılmıştır."

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