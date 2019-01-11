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Boşanmak üzere olduğu eşini ve kayınvalidesini vurdu

Malatya'da bir kişi, boşanmak üzere olduğu iddia edilen eşi ve kayınvalidesini av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

  • AA
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İddiaya göre, Ümit G. (38), merkez Battalgazi ilçesine bağlı Kemerköprü Mahallesi'nde ayrı yaşadığı eşi Sibel G'nin (30) babasının evine gitti.

Ümit G, evdeki eşi Sibel ile kayınvalidesi Eşe Fatma Yıldırım'a (55) av tüfeğiyle ateş etti.

Çevrede bulunanların silah seslerini duyması üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, anne ve kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Anne ile kızının cesetleri, Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.

Jandarma ve polis ekipleri, olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

 

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