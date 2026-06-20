İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Haziran 2026 Cumartesi / 5 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,4792
  • EURO
    53,3552
  • ALTIN
    6205.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Boşanmalarda emsal karar! Diploma yeniden düzenlenecek
Güncel

Boşanmalarda emsal karar! Diploma yeniden düzenlenecek

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), boşanan kişinin soyadı değişikliği nedeniyle yüksek lisans diplomasının güncellenmesi talebini reddeden Marmara Üniversitesi hakkında tavsiye kararı verdi. Üniversitenin takdir yetkisini kullanırken kamu yararı ve bireysel menfaat dengesini gözetmesi gerektiğini vurgulayan KDK, talebin reddedilmesinin özel hayata saygı hakkına müdahale teşkil ettiğini ve bireye orantısız bir külfet yüklediğini belirtti.

AA20 Haziran 2026 Cumartesi 11:21 - Güncelleme:
Boşanmalarda emsal karar! Diploma yeniden düzenlenecek
ABONE OL

KDK'nin kararına göre, boşanmasının ardından soyadı değişen kişi, yüksek lisans diplomasının güncel kimlik bilgilerindeki soyadına uygun şekilde yeniden düzenlenmesi talebinde bulundu. Üniversitenin talebi karşılamaması üzerine kişi, KDK'ye başvuruda bulundu.

Başvuruyu inceleyen KDK, başvurucuyu haklı bularak diplomanın güncel kimlik bilgilerine uygun şekilde yeniden düzenlenmesi yönünde Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne tavsiye kararı verdi.

- KARARIN GEREKÇESİNDEN

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca'nın imzasını taşıyan kararda üniversitelerin diplomaların düzenlenmesi ve değiştirilmesi noktasında takdir yetkisinin bulunduğu, bu yetkinin öğrencilerin çalışma hayatını koruma gerekliliği göz önünde bulundurularak kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun şekilde kullanılması gerektiği vurgulandı.

Boşanma nedeniyle soyadı değişen kişinin diplomasının düzenlenmesi talebinin reddedilmesinin özel hayata saygı hakkına müdahale teşkil ettiği belirtilen kararda, müdahalenin Anayasa'daki haklı sebeplere dayanma ve demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olmama koşullarına uygun olması gerektiği kaydedildi.

Başvurucunun, başvurusunda diplomasındaki soyadı değişikliği talebi hakkında ayrıntılı açıklamalarda bulunduğu ancak üniversitenin makul bir gerekçe ve zorunluluk ortaya koymadan değişiklik için mahkeme kararı istediği anlatılan kararda, "Talebinin reddi şeklindeki sınırlamanın kamusal menfaat ile bireysel menfaat arasında korunması gereken dengenin başvurucu aleyhine bozulmasına neden olduğu ve idare tarafından bireye orantısız bir külfet yüklendiği değerlendirilmiştir." ifadesine yer verildi.

  • boşanma
  • emsal karar

ÖNERİLEN VİDEO

Üç kişi hayatını kaybetti: Yüksekova'daki feci kaza kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.