Alman menşeli Bosch firmasının reklam filminde annelik kavramının hafife alınmasına tepkiler çığ gibi büyüyor.

Yirmidört TV'de Esra Elönü'nün sunumuyla yayınlanan Arafta Sorular programında söz konusu reklam filmi ele alındı.

Gazeteci Zafer Şahin (@zafersahin06): Bir yabancı firmanın Türkiye'de Anneler Günü için hazırlamış olduğu reklam filminde reklam başlıyor, ben de bugün şaşkınlık içerisinde izledim. Çok ilginçtir, iki anne konuşuyorlar, çocuklarından bahsediyorlar: "Benimki şu yaşta, şöyle mi... pic.twitter.com/mTDL0HbvLC — 24 TV (@yirmidorttv) May 3, 2026

Programa konuk olan Gazeteci Zafer Şahin, "Kimse bunu bana iyi niyetli bir reklam çalışması olarak göstermez." dedi.

Gelen yoğun tepkiler üzerine yayından kaldırılan reklam filmine tepki gösteren Şahin, aynı firmanın Almanya'da yayınlanan reklam filminde çocukların oynatıldığını; Türkiye'de ise köpeğin çocuk yerine konulmasını eleştirdi.

Son yıllarda nüfus artış hızında yaşanan tehlikeye dikkat çeken Şahin, Türkiye'ye doğum kontrolü üzerinden yapılan algı operasyonlarını hatırlattı.