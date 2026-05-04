İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mayıs 2026 Pazartesi / 18 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,1902
  • EURO
    53,0934
  • ALTIN
    6715.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bosch'un reklam skandalına ''iki yüzlü'' tepkisi... ''Almanya'da çocuk; Türkiye'de köpek''
Güncel

Bosch'un reklam skandalına ''iki yüzlü'' tepkisi... ''Almanya'da çocuk; Türkiye'de köpek''

Alman menşeli beyaz eşya firması Bosch'un Anneler Günü için çekilen reklam filminde köpek sahiplenmenin anneliğe tercih edilmesine tepkiler çığ gibi büyürken Gazeteci Zafer Şahin, markanın Türkiye'ye yönelik algı operasyonuna 'Aynı firmanın Avrupa'daki reklam filmlerinde benzer içerik Anneler Günü reklam filminde annelerin çocukları gerçek çocuk ama niyeyse Türkiye'de köpek.' sözleriyle tepki gösterdi.

HABER MERKEZİ4 Mayıs 2026 Pazartesi 01:03 - Güncelleme:
Bosch'un reklam skandalına ''iki yüzlü'' tepkisi... ''Almanya'da çocuk; Türkiye'de köpek''
ABONE OL

Alman menşeli Bosch firmasının reklam filminde annelik kavramının hafife alınmasına tepkiler çığ gibi büyüyor.

Yirmidört TV'de Esra Elönü'nün sunumuyla yayınlanan Arafta Sorular programında söz konusu reklam filmi ele alındı.

Programa konuk olan Gazeteci Zafer Şahin, "Kimse bunu bana iyi niyetli bir reklam çalışması olarak göstermez." dedi.

Gelen yoğun tepkiler üzerine yayından kaldırılan reklam filmine tepki gösteren Şahin, aynı firmanın Almanya'da yayınlanan reklam filminde çocukların oynatıldığını; Türkiye'de ise köpeğin çocuk yerine konulmasını eleştirdi.

Son yıllarda nüfus artış hızında yaşanan tehlikeye dikkat çeken Şahin, Türkiye'ye doğum kontrolü üzerinden yapılan algı operasyonlarını hatırlattı.

ÖNERİLEN VİDEO

Tapuda 'Yeni ödeme sistemi' dönemi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.