IHA 24 Kasım 2020 Salı 10:08 - Güncelleme: 24 Kasım 2020 Salı 10:21

Bosna Hersek Büyükelçisi Adis Alagiç, Bosna Hersek Yatırım Ajansı Başkan Yardımcısı Slavica Korica ile birlikte ATO Başkanı Gürsel Baran’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Büyükelçi Alagiç, Ankara Ticaret Odası’nda olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bosna Hersek ile Türkiye arasındaki ilişkilerin yakınlığını anlatan Büyükelçi, “Türkiye bu dönemde bölgede çok önemli bir rol oynuyor. Yaptığı her şey istikrar ve barış getiren faaliyetlerdir. Çok memnunuz. Ciddi bir ekonomik işbirliğimiz de var, bunu daha ileriye nasıl götürebileceğimiz konusu hepimizin hem görevi hem de isteği” dedi.

Türk yatırımlarının Bosna’ya gelmesinin çok önemli olduğunun altını çizen Büyükelçi, “Türkiye’yi çok ciddi ve önemli bir ekonomik partner olarak görüyoruz. Ve yapacağımız tüm faaliyetlerde kazan-kazan anlayışı çerçevesinde ülkemiz için, iş alemimiz için, halklarımız için nasıl bir katma değer oluşturabileceğimizin arayışı içindeyiz” diye konuştu.

50 bin kilometrekarelik bir alanda kurulu bulunan ve 3,5 milyon nüfusa sahip Bosna Hersek’in önemli fırsat ve potansiyeller içerdiğine vurgu yapan Büyükelçi Alagiç, ülkenin jeopolitik konumu nedeniyle 620 milyonluk bir pazara yakın olduğunu ve bu ülkelerle ticaret anlaşmalarının bulunmasının Bosna’ya yatırım yapan Türk firmaları için fırsat oluşturduğunu söyledi. Bosna’ya yatırım yapan firmaların Bosna’da üretip ihracat yapabileceğini belirten Büyükelçi, “Bosna’ya yatırım yapan firmalar Bosna’da üretim yapıp satabilir ve ihracat yapabilir. İnanıyoruz ki Türkiye Bosna’da güçlü olur, hem Balkanlar’da hem Avrupa’da” dedi.

Bosna Hersek Yatırım Ajansı Başkan Yardımcısı Slavica Korica da konuşmasında, temsil ettiği kurum hakkında bilgi verdi. Bosna Hersek’e yatırım yapmak isteyenler için teşvik ve tanıtım görevi yaptıklarını anlatan Korica, “Türkiye ve Bosna Hersek kardeş iki ülke. Ancak yatırımlar açısından Türkiye ülkemizde 11’inci sırada bulunuyor. Bu kardeşliğe daha iyi ekonomik ilişkiler yakışır. Türkiye’den daha fazla yatırımcıyı Bosna Hersek’te görmek isteriz” dedi. Bosna Hersek’e yatırım yapan Türk firmalarından örnek veren Korica, bu firmaların varlığının yeni geleceklere referans niteliği taşıyacağını söyledi.

ATO Başkanı Gürsel Baran da, Türkiye ile Bosna Hersek arasında derin, tarihi, kültürel ve insani bağlar bulunduğunu belirterek, bu bağın ekonomik bağlarla güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Bosna-Hersek’in ekonomik ve sosyal gelişimi hakkında edindiği bilgileri paylaşan Baran, “Rakamlara baktığımda Bosna’nın ticaret hacminin 17.5 milyar dolar olduğunu görüyorum. Türkiye ile ticaretiniz ise 600 milyon dolar seviyesinde. Bu çok küçük bir rakam. Ülkelerimiz arasındaki derin bağ ve yakınlık dikkate alındığında, dış ticaretimizi, en kısa sürede 1 milyar dolara ve üzerine taşımamız gerekir” dedi. Baran, Bosna-Hersek’e yatırım yapmış 10 bine yakın Türk iş insanı bulunduğunu belirterek, iki ülkenin birlikte önemli başarılara imza atabileceğini söyledi.

Baran, konuşmasında Ankara ekonomisi hakkında bilgi de verdi.