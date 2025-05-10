Bosna Hersek'in Tuzla Kantonu, Türkiye'den gelen gazeteci ve turizmcileri ağırladı

Ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Tuzla Kantonu'nun doğal ve tarihi güzelliklerini uluslararası turizmde daha görünür kılmayı hedefleyen iki günlük program kapsamında bölgeyi ziyaret eden konuklar hem doğrudan yerel makamlardan bilgi alma hem de turistik mekanları yerinde görme imkânı yakaladı.

İlk olarak Lukavac şehrinde bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Uluslararası Turizm ve Ekoloji Fuarı'nı ziyaret eden konuklar, burada yerel şirketler ve yetkililer ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Fuarın açılışına katılan Tuzla Kantonu Başbakanı İrfan Halilagic, fuarda standı bulunan Türk turizm şirketlerinin yanı sıra İstanbul'dan Tuzla'ya doğrudan uçak seferleri gerçekleştiren AJet ve Pegasus havayolu şirketlerini de tek tek ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

- İş birliği protokolü ve konferans

Türkiye'den gelen heyet daha sonra "Sağlık Turizmi ve Medyanın Tuzla Kantonu Ekonomisinin Kalkınmasındaki Rolü" temalı konferansa katıldı.

Konferans öncesinde ise Tuzla Kantonu Turizm, Ticaret ve Ulaştırma Bakanı Almir Zilic ile Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan bir iş birliği protokolüne imza attı.

Zilic, Tuzla Kantonu'nun Türkiye'de daha fazla tanıtılmasını amaçlayan 2 günlük ziyaretin organizatörü Global Group'a teşekkür ederek, söz konusu iş birliğinin devamı temennisinde bulundu. İstekli, ancak bu alanda tecrübesiz olduklarını da söyleyen Zilic, ellerinden geldiğince Tuzla Kantonu'na daha fazla yabancı turist çekmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Burhan ise ortak tarihi ve kültürel bağların bulunduğu Bosna Hersek'in Tuzla şehrinin ve civarının Türkiye'de tanıtımına katkı sunmak için burada olduklarını belirterek hem ulusal hem de yerel basın aracılığıyla bu bölgenin tanıtımına destek olacaklarını kaydetti.

Tuzla Kantonu'nun turizm potansiyeli anlatan bir tanıtım filminin de gösterildiği konferans kapsamında Türkiye'den "Medicana", "Medipol" ve "Yeditepe" hastanelerinin tanıtımları da yapıldı.

Türkiye'den ve Bosna Hersek'ten gazetecilerin katıldığı panelde ise Tuzla Kantonu'nun Türkiye'den nasıl daha iyi tanıtımının sağlanabileceği üzerine öneriler sunuldu.

Konferansa Tuzla Üniversitesi Ekonomi Fakültesinden öğrenciler de katıldı.

- Başbakan ile görüşme

Türkiye'den gelen konuklar, ziyaretlerinin ikinci gününde ise Tuzla Kantonu Başbakanı İrfan Halilagic tarafından kabul edildikten sonra Tuzla'nın ve yakınlardaki Srebrenik şehrinin önemli tarihi, turistik ve doğal güzelliklerini ziyaret etti.

Tuzla Kantonu Turizm Birliği tarafından desteklenen iki günlük ziyaret programı, iki ülke arasında turizm iş birliklerinin daha fazla artmasına zemin hazırlarken, Tuzla Kantonu'nun keşfedilmeyi bekleyen güzelliklerini de bir gözler önüne serdi.