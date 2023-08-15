Bosna Hersek'te katledilen 2 Türk için cenaze namazı kılındı

Gradacac'da Bosna Hersekli saldırgan N.S'nin, karısı N.H'yi sosyal medya hesabında açtığı canlı yayında öldürmesinin ardından açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Türk baba ve oğul için kentteki Pozaric Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Bosna Hersek'te cuma günü yaşanan korkunç cinayetlerin ardından ülke genelinde binlerce kişinin katılımıyla kadına şiddete karşı gösteriler de başladı.

Yerel medyada, karısını canlı yayında öldüren saldırganın daha önce birçok suçtan cezaevinde kaldığı belirtilirken kadının birçok kez gördüğü şiddet nedeniyle eşini polise şikayet ettiği aktarıldı.

Saldırganın, husumetli olduğu Türk baba ve oğlunu da kendisini polise şikayet ettikleri gerekçesiyle öldürdüğü iddia edildi.

Baba ve oğlun aslen Sırbistan'ın Sancak bölgesindeki Tutin'den olduğu, Türkiye'de bulundukları sürede Türk vatandaşlığı aldığı kaydedildi.

- SALDIRGAN İNTİHAR ETTİ



Bu arada N.S isimli kişi, ilk olarak eşini sonrasında Türk vatandaşı baba oğlu öldürmüş, biri polis 3 kişiyi yaralamıştı.

Tuzla Kantonu Emniyet Müdürlüğü, saldırganın, etrafının polis tarafından sarılmasının ardından intihar ettiğini açıklamıştı.

Ülkede olaya ilişkin tepkiler sürerken Bosna Hersek Savcılığının da soruşturmaya devam ettiği kaydedilmişti.

Öldürülen kadın N.H. ise dün toprağa verilmişti.