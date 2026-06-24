Bosphorus Cup kapsamında TürkMedya Yelken Takımı kuruldu

Türkiye'nin en prestijli yelken organizasyonlarından Bosphorus Cup'ın 25. yılı kapsamında yürütülen iş birliği çerçevesinde TürkMedya, çalışanlarının katılımıyla TürkMedya Yelken Takımı'nı kurdu.
Kurumsal gelişim, takım ruhu ve spor kültürünü destekleyen proje kapsamında TürkMedya'nın farklı mecralarında görev yapan ekip arkadaşları, toplam 8 hafta süren kapsamlı bir eğitim programına katıldı. Katılımcılar, alanında uzman eğitmenler eşliğinde Temel Yelkencilik Eğitimi'nin ardından İleri Seviye Yelken Eğitimi'ni başarıyla tamamladı.