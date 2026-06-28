Bosphorus Cup'ta 25. yıl heyecanı: TürkMedya yelkenlisi de yarışta

Rüzgara meydan okudular, İstanbul Boğazı'nda görsel şölen sundular. TürkMedya Yelken Takımı'nın da içinde bulunduğu Bosphorus Cup yine nefes kesti.

"İNŞALLAH KUPAYI ALIRIZ"

TürkMedya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek, "Tabii bir medya paydaşı olmak önemli, diğer kıymetli sponsorlar gibi ama bizim açımızdan sadece bu değil, aynı zamanda çalışma arkadaşlarımızdan oluşturduğumuz bir TürkMedya Yelken Takımı'mız var. Bunlar yarışacak. İnşallah kupayı alırız, bir sene bizim TürkMedya'da kalır diye umut ediyoruz" dedi.

TÜRKMEDYA'NIN YELKENLİSİ DE YARIŞTA

Türkiye'nin uluslararası alanda en çok ses getiren yelken organizasyonlarından biri olan Bosphorus Cup, 25. yılını kutladı. Yat resepsiyonu davetiyle yelken takımları da şov yaptı. O takımların arasında Bosphorus Cup'ın medya partneri olan TürkMedya'da vardı.

Çiçek, "İstanbul'un simgesi haline gelmiş, ülkemizin uluslararası alanda en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Bosphorus Cup'ın 25. yılını birlikte kutlamaktan sizler gibi bizler de mutluluk duyuyoruz. Çeyrek asırlık bir organizasyon, aynı heyecanla, aynı tutkuyla, aynı vizyonda yaşatmak elbette kolay değil" ifadelerini kullandı.

Öte yandan iş dünyasının önde gelen isimleri ve yelken sporunu sevenler bu anlamlı günde bir araya geldi. Bununla birlikte organizasyonun 25 yıllık yolculuğu ve geleceğe dair vizyonu da paylaşıldı.

ASIL YARIŞ EYLÜLDE

Program boyunca yarış ekipleri tanıtıldı. Eylül ayında yapılacak asıl önemli yarışa dair de detaylar açıklandı.

17-18-19 Eylül tarihlerinde İstanbul'da gerçek Bosphorus Cup yaklaşık 65 teknenin katılımıyla düzenlenecek.