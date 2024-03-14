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BOTAŞ, Avrupa'dan ödülle döndü

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Saros Deniz Çayırı Transplantasyon Projesi ile Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nde 'Avrupa'da Sürdürülebilir Liderlik' kategorisinde bronz ödülün sahibi oldu.

AA14 Mart 2024 Perşembe 12:19 - Güncelleme:
BOTAŞ, Avrupa'dan ödülle döndü
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, "en çevreci kuruluş olma" hedefi doğrultusunda sürdürülebilir yaşam için hava, toprak, su, iklim, orman ve biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik çalışmalarını, her projesine özel bir perspektifle sürdüren BOTAŞ, çevreyle ilgili uygulamalarıyla örnek olmaya devam ediyor.

Çevresel fayda faaliyetleriyle bugüne kadar 25 uluslararası ödülün sahibi olan BOTAŞ, Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nde 2021'de gösterdiği başarısını geçen yıl da pekiştirdi.

Geçen yıl 61 ülkeden 3 bin 700'den fazla başvurunun yapıldığı Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nin kazananları, dünya çapında 230'dan fazla yöneticinin puanlarıyla belirlendi.

BOTAŞ, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen ödül töreninde Saros Deniz Çayırı Transplantasyon Projesi ile "Avrupa'da Sürdürülebilir Liderlik" kategorisinde bronz ödülün sahibi oldu.

Şirket, Saros FSRU Projesi ile deniz çayırlarını, proje merkezine 860 metre mesafesinde kendi habitatında en uygun lokasyona taşımış ve deniz çayırlarının biyoçeşitliliğini korunmasını sağlamıştı.

2002'den bu yana düzenlenen, her türden ve ölçekten kuruluşu ve çalışanlarını onurlandıran Stevie Uluslararası İş Ödülleri, dünya çapında iş yerlerinde olağanüstü performansları değerlendiriyor.

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