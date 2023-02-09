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BOTAŞ duyurdu: Deprem bölgelerine doğal gaz verilmeye başlandı

BOTAŞ, Kahramanmaraş ile Pazarcık ve Narlı, Gaziantep ile Nurdağı ve Islahiye, Hatay'ın Reyhanlı ve Hassa ilçelerine şehir giriş istasyonlarına doğal gaz verildiğini bildirdi.

AA9 Şubat 2023 Perşembe 19:36 - Güncelleme:
BOTAŞ duyurdu: Deprem bölgelerine doğal gaz verilmeye başlandı
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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), asrın felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş il merkeziyle Pazarcık ilçesi ve Narlı'ya, Gaziantep il merkeziyle Nurdağı ve Islahiye ilçesine, Hatay'ın Reyhanlı ve Hassa ilçelerine doğal gaz verildiğini duyurdu.

BOTAŞ'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesindeki bazı şehir ve ilçelere gaz verildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"BOTAŞ, Kahramanmaraş il merkezi ile Pazarcık ve Narlı, Gaziantep il merkezi ile Nurdağı ve Islahiye, Hatay'ın Reyhanlı ve Hassa ilçelerine şehir giriş istasyonlarına doğal gaz verilmiştir. 10 Şubat Cuma günü Hatay il merkezi ve Kırıkhan ilçesi şehir giriş istasyonlarına doğal gaz verilmesi planlanmaktadır. Konutlara doğal gaz arzı ise dağıtım şirketlerinin teknik ekipleri ve AFAD ile birlikte tüm güvenlik önlemleri alınarak koordineli bir şekilde yapılacak."

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