İSTANBUL 32°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ekim 2024 Cumartesi / 2 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2452
  • EURO
    37,6376
  • ALTIN
    2921.55
  • BIST100
    9109.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

BOTAŞ Genel Müdürlüğünde görev değişimi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Abdulvahit Fidan atandı.

AA5 Ekim 2024 Cumartesi 09:17 - Güncelleme:
BOTAŞ Genel Müdürlüğünde görev değişimi
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasını taşıyan atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığını vekaleten yürüten Fidan, BOTAŞ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına asaleten atandı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olan Fidan, yüksek lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Teorisi alanında tamamladı.

Fidan'ın Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nden Uluslararası İlişkiler konusunda da uzmanlığı bulunuyor.

İngilizce bilen Fidan, BOTAŞ bünyesinde mühendis, müdür, daire başkan yardımcısı, daire başkanı, genel müdür yardımcısı ve yönetim kurulu üyesi olarak çalıştı.

  • BOTAŞ
  • Genel Müdür
  • Abdulvahit Fidan

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.