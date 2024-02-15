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BOTAŞ, Hatay'da onarım çalışmalarına başladı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Hatay'a doğal gaz sağlayan boru hattında gaz kaçağı tespit edilmesinin ardından hasar tespitinin tamamlandığını ve onarım için çalışmalara başlandığını bildirdi.

AA15 Şubat 2024 Perşembe 10:58 - Güncelleme:
BOTAŞ, Hatay'da onarım çalışmalarına başladı
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BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, Hatay'a doğal gaz arzı sağlayan boru hattında saat 05.08'de gaz kaçağı meydana geldiği ifade edildi.

Bakım onarım ve teknik emniyet ekiplerinin bölgeye intikal ederek gerekli güvenlik tedbirlerini aldığı ve hasar tespit çalışmalarını tamamladığı belirtilen açıklamada, doğal gaz boru hattındaki hasarın onarımı için gerekli çalışmalara başlandığı bildirildi.

Onarım çalışmalarının en geç 24 saat içinde tamamlanmasının planlandığı kaydedilen açıklamada, "Hatay ilimizin doğal gaz ihtiyacı, onarım çalışmalarımız tamamlanıncaya kadar geçici olarak sıkıştırılmış doğal gaz ile sağlanacaktır. Onarım çalışmalarımız süresince konutlarda ve sanayide herhangi bir doğal gaz kısıntısı/kesintisi söz konusu olmayacaktır." ifadesi kullanıldı.

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