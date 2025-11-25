İSTANBUL 16°C / 11°C
Güncel

BOTAŞ hızlı müdahale etti: Zonguldak'a doğal gaz akışı tekrar başladı

BOTAŞ, Zonguldak'a doğal gaz arzı sağlayan boru hattında 22 Kasım akşam saatlerinde Alaplı ilçesine bağlı Sarıkadı Köyü'nde meydana gelen hasarın giderildiğini ve doğal gaz akışının yeniden başladığını duyurdu.

IHA25 Kasım 2025 Salı 11:04 - Güncelleme:
BOTAŞ hızlı müdahale etti: Zonguldak'a doğal gaz akışı tekrar başladı
Alınan bilgiye göre, bölgede yürütülen çalışma sırasında bir iş makinesinin boru hattına temas etmesi sonucu hasar oluştu. Olay sonrası bölge, jandarma ekipleri tarafından geniş bir güvenlik çemberine alınarak giriş-çıkışlara kapatıldı. BOTAŞ ekipleri, hatta meydana gelen hasarla ilgili detaylı inceleme yaparak onarım çalışmalarını gece boyunca sürdürdü.

Yapılan çalışmalar sonucunda hat, bu sabah saatlerinde tamamen tamir edilerek normale döndürüldü ve doğal gaz akışı yeniden sağlandı.

Onarım sürecini baştan sona takip eden Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, yoğun ve koordineli bir operasyonla tadilatın kısa sürede tamamlandığını belirterek ekiplere teşekkür etti.

  • boru hattı
  • hasar giderme
  • doğal gaz boru hattı
  • zonguldak

