BOTAŞ personel alımı 27 Aralık İŞKUR iş ilanları DBP 2018 BOTAŞ memur alımı mühendis maaşları

BOTAŞ 186 işçi alımı ile ilgili son dakika haberler gelmeye devam ediyor! 2018 BOTAŞ personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor? BOTAŞ memur alımı başvuru şartları neler? BOTAŞ işçi alımı ilanı mühendis maaşları ne kadar? Evrak teslim ve sözlü sınav tarihi ne zaman? soruların yanıtları merak konusu oldu. BOTAŞ 186 işçi alımı yapıyor. BOTAŞ işçi alımı hakkında başvuru formu, başvuru tarihleri, başvuru şartları ile ilana dair diğer detaylı bilgiler yazımız devamında. BOTAŞ yayınlamış olduğu iş ilanı ile 186 işçi alımı gerçekleştireceğini açıkladı. BOTAŞ ilan kapsamında dispeçer, mühendis, teknisyen, tekniker, uzman yardımcısı, sağlık memuru, büro görevlisi, avukat, operatör, itfaiye görevlisi gibi çok sayıda pozisyonda alım yapacaktır. Adaylar 31 Aralık 2018 ile 4 Ocak 2019 tarihleri arasında başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgiler son dakika haberler ve yeni gelişmeler star.com.tr haber sitemizde.

Başvuru tarihlerini açıklayan kurum, teknisyen, mühendis, uzman yardımcısı, büro görevlisi, dispeçer, operatör, itfaiye görevlisi unvanlarına sahip başvuruları kabul edecek. İlan sayfasında; il, unvan, mezun olunan bölüm, talep edilen işçi sayısı, KPSS puan türü ve genel hükümler bulunuyor.

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BOTAŞ 186 İŞÇİ ALIMI İLANI 2019



186 Kişilik Personel Alım Duyurusu İlanlara Başvurular Türkiye İş Kurumu Üzerinden Yapılacaktır. İlanlar, 31.12.2018-04.01.2019 Tarihleri Arasında Türkiye İş Kurumunun http://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/JobsOnAir.aspx İnternet Adresinde Yayımlanacaktır.

BOTAŞ işçi ilan alımında, İlan sayfasında; il, unvan, mezun olunan bölüm, talep edilen işçi sayısı, KPSS puan türü ve genel hükümler bulunuyor.



Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) personel alımı başvurusu 31 Aralık 2018 tarihinde başlıyor, 4 Ocak 2019 tarihinde sona eriyor.



Başvurular İŞKUR sayfasında yapılırken, başvuru süresi BOTAŞ tarafından uzatıllmayacak. Başvurulara dair genel hükümler aşağıda yer alıyor.



İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir. İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır. İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.



BOTAŞ 186 kamu personeli işçi alımları için önlisans ve lisans mezunları başvuru yapacak. Aşağıdaki bağlantıda yer alan ilan metninde mezuniyetler ve unvanlara göre tüm şartlara ve detaylara ulaşabilirsiniz.



Bu yazımızda BOTAŞ tarafından gerçekleştirilecek olan işçi alımı ilanı hakkında başvuru formu, tarihleri ve şartları gibi konularda detaylı bilgiler verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurumca yayınlanan tüm ilanlara BOTAŞ iş ilanları sayfasından ulaşabilirsiniz.

HANGİ BÖLÜMLERDE ALIM YAPILACAK?



Türkiye'nin birçok ilinde yapılacak olan alımlar, genellikle mühendis, sağlık memuru, teknisyen ve uzman yardımcısı pozisyonlarında gerçekleşecek.



Bazı mühendislik bölümleri için aranan şartlar;



1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları

gerekmektedir.

2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak

olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür.

4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

5- İlana müracaat eden adayların 01.01.2019 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları (01/01/1984 tarihinden sonra doğanlar)

gerekmektedir.

Dispeçer unvanı ile çalıştırılacaktır.

* En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

Doğal Gaz İşletme ve Piyasa İşlemleri Bölge Müdürlüğü Ankara Etimesgut Mühendis

Lisans Elektrik- Elektronik Mühendisliği 2 P1 1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür.

4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

5- İlana müracaat eden adayların 01.01.2019 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları (01/01/1984 tarihinden sonra doğanlar) gerekmektedir.

Doğal Gaz İşletme ve Piyasa İşlemleri Bölge Müdürlüğü Ankara Etimesgut Mühendis

Lisans Bilgisayar Mühendisliği 1 P1 1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür.

4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

5- İlana müracaat eden adayların 01.01.2019 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları (01/01/1984 tarihinden sonra doğanlar) gerekmektedir.



Bursa Şube Müdürlüğü Bursa Osmangazi Teknisyen Diğer Teknisyen ve Teknikerler Önlisans Elektrik ve Elektronik Bölümleri 1 P93 1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür.

4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

5- İlana müracaat eden adayların 01.01.2019 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları (01/01/1984 tarihinden sonra doğanlar) gerekmektedir. * Teknisyen unvanı ile çalıştırılacaktır.

* En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

İzmir Şube Müdürlüğü İzmir Kemalpaşa Teknisyen Diğer Teknisyen ve Teknikerler Önlisans Elektrik ve Elektronik Bölümleri 1 P93 1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür.

4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

5- İlana müracaat eden adayların 01.01.2019 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları (01/01/1984 tarihinden sonra doğanlar) gerekmektedir.