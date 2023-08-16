BOTAŞ'a anlamlı ödül

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünya çapında iş güvenliğinin tesis edilmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için faaliyet gösteren bağımsız kuruluş British Safety Council, her yıl farklı büyüklük, tür ve sektörden başvuruda bulunan kurum ve kuruluşların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki çalışmalarını denetleyerek en iyi uygulamaları ödüllendiriyor.

Bu yıl 65'incisi düzenlenen British Safety Council Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri'nin kazananı belli oldu.

Türk Standardları Enstitüsü tarafından yayımlanan, iş sağlığı ve güvenliği açısından uluslararası yüksek seviyeli nitelik taşıyan TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Standart Belgesi'ni alan ilk kamu kuruluşu olan BOTAŞ, British Safety Council tarafından verilen İş Güvenliği Ödülü'nü almaya hak kazanarak, bu yıl da iş sağlığı ve güvenliği alanındaki başarısını gösterdi.

"En Güvenli Kuruluş Olma" hedefi doğrultusunda tüm tesislerinde yürüttüğü faaliyetlerde iş sağlığı ve güvenliğini öncelikli olarak gözeten BOTAŞ, kazandığı ödülle bu alandaki başarısının devamlılığını sağladı.

BOTAŞ, 2019-2023 yıllarında iş sağlığı güvenliğinden sürdürülebilirliğe birçok alanda 28 ödülün sahibi oldu.