İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ağustos 2023 Çarşamba / 30 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0632
  • EURO
    29,5953
  • ALTIN
    1659.04
  • BIST100
    7695.79
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

BOTAŞ'a anlamlı ödül

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), British Safety Council tarafından verilen ve uluslararası iş güvenliği alanında sektörün en prestijli ödülü olan Uluslararası İş Güvenliği Ödülü'ne layık görüldü.

AA16 Ağustos 2023 Çarşamba 12:15 - Güncelleme:
BOTAŞ'a anlamlı ödül
ABONE OL

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünya çapında iş güvenliğinin tesis edilmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için faaliyet gösteren bağımsız kuruluş British Safety Council, her yıl farklı büyüklük, tür ve sektörden başvuruda bulunan kurum ve kuruluşların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki çalışmalarını denetleyerek en iyi uygulamaları ödüllendiriyor.

Bu yıl 65'incisi düzenlenen British Safety Council Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri'nin kazananı belli oldu.

Türk Standardları Enstitüsü tarafından yayımlanan, iş sağlığı ve güvenliği açısından uluslararası yüksek seviyeli nitelik taşıyan TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Standart Belgesi'ni alan ilk kamu kuruluşu olan BOTAŞ, British Safety Council tarafından verilen İş Güvenliği Ödülü'nü almaya hak kazanarak, bu yıl da iş sağlığı ve güvenliği alanındaki başarısını gösterdi.

"En Güvenli Kuruluş Olma" hedefi doğrultusunda tüm tesislerinde yürüttüğü faaliyetlerde iş sağlığı ve güvenliğini öncelikli olarak gözeten BOTAŞ, kazandığı ödülle bu alandaki başarısının devamlılığını sağladı.

BOTAŞ, 2019-2023 yıllarında iş sağlığı güvenliğinden sürdürülebilirliğe birçok alanda 28 ödülün sahibi oldu.

  • iş güvenliği
  • BOTAŞ
  • Uluslararası Ödül

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.