BOTAŞ’tan doğal gazda indirim sinyali
BOTAŞ, doğal gazla elektrik üreten santrallerinin üst yöneticileri ile bir araya geldiği toplantıda yeni yılda indirim sinyali verdi.
BOTAŞ'ın geliştirdiği 3 formül uygulamaya geçtiğinde özel sektörde ve konutlarda indirim olacak. BOTAŞ, gaz tarifelerinde de yeni bir yönteme geçecek. Buna göre doğal gaz santrallerine önce 3 ay, sonra 6 ay geçerli olacak biçimde tarife açıklayacak.
Böylece santraller fiyat sürprizi yaşamamış olacak. Bu hafta içinde açıklanması beklenen ilk tarife, 1 Ocak-31 Mart arasında sabit olacak. BOTAŞ'ın üç formülü şu şekilde:
Talebin yüzde 70'ini BOTAŞ, yüzde 30'unu diğer tedarikçiler karşılayacak.
Talebin yüzde 70'i BOTAŞ tarafından karşılanacak ve başka tedarikçiler ile ortak satış yapılamayacak.
Talebin yüzde 100'ü BOTAŞ tarafından karşılanacak.
(Sabah)
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