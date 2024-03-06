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BOTAŞ'tan ''hisseler satışa çıkarıldı'' iddiası hakkında uyarı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), yapay zeka tabanlı tekniklerle hazırlanan sahte hesaplar ve videolarla kurumun hisselerinin satışa çıkarıldığına dair iddialara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

AA6 Mart 2024 Çarşamba 09:48 - Güncelleme:
BOTAŞ'tan ''hisseler satışa çıkarıldı'' iddiası hakkında uyarı
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BOTAŞ'ın internet sitesinde yer alan duyuruda, son zamanlarda çeşitli sosyal medya platformlarında sahte hesaplar ve videolarla devlet büyükleri başta olmak üzere, Kuruluşun yöneticilerinin, tanınmış iş insanlarının ses ve görüntülerinin yer aldığı yapay zeka tabanlı içeriklerin paylaşıldığı ifade edildi.

BOTAŞ'ın adı, logosu ve unvanını kullanarak şirketin hisselerinin satışa çıkarıldığını öne süren bu içeriklerin dolandırıcılık amaçlı olduğuna işaret edilen duyuruda, söz konusu girişimlerin mağduriyetlere yol açtığı ve maddi kayıplara neden olduğu vurgulandı.

Duyuruda, şunlar kaydedildi:

"BOTAŞ, yüzde yüz kamu sermayeli bir kamu iktisadi teşebbüsü olup, herhangi bir hisse satışı söz konusu değildir. Dolandırıcılık amaçlı girişimlere yönelik yasal işlemler, kuruluşumuz tarafından ivedilikle başlatılmış olup, konuyla ilgili birçok yasa dışı içerik yayından kaldırılmış, birçoğu da yayınlanmadan engellenmiştir. BOTAŞ'ın resmi internet sayfası haricinde başka isimler ve uzantılarla oluşturulan sahte internet ve sosyal medya sayfalarında bulunan içeriklere itibar edilmemesi gerekmektedir."

BOTAŞ'ait bütün yasal duyurular, haberler ve bilgilendirmelerin "www.botas.gov.tr" adresli resmi internet sayfası ve sosyal medya hesapları üzerinden yapıldığı, bu kanallar haricinde BOTAŞ'ın başka bir sosyal medya hesabı ve internet sayfası bulunmadığı bildirildi.

Duyuruda, vatandaşlara BOTAŞ tarafından gönderildiği izlenimi verilen, resmi olmayan e-posta, reklam veya mesajlarda yer alan bağlantıları veya ekleri açmamaları tavsiye edildi.

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