İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ocak 2022 Cumartesi / 5 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,8073
  • EURO
    15,7787
  • ALTIN
    797.307
  • BIST100
    2033.32
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Botla baraj gölüne açılan 2 kişiden biri kayboldu
Güncel

Botla baraj gölüne açılan 2 kişiden biri kayboldu

Amasya'nın Suluova ilçesinde balık tutmak için botla Yedikır Barajı'na açılan 2 arkadaştan biri kayboldu.

AA8 Ocak 2022 Cumartesi 01:50 - Güncelleme: 8 Ocak 2022 Cumartesi 01:50
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Anıl Yarışcı (35) ve arkadaşı İdris Kılıç (43), akşam saatlerinde botla balık tutmak için baraj gölüne açıldı, diğer arkadaşları Ayhan Korkmaz ise kıyıda arkadaşlarını beklemeye başladı.

Bir süre sonra olumsuz hava koşulları sebebiyle bot alabora oldu.

Korkmaz'ın ihbarı üzerine bölgeye Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma ekibi sevk edildi.

Ekipler, yürüttükleri çalışmalar sonucu Yarışçı'yı kurtardı.

Kayıp Kılıç için de çalışmalarını yürüten ekipler henüz bir ize ulaşamadı.

Ara verilen kurtarma çalışmasına sabahın ilk ışıklarıyla devam edilecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.