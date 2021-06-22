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Botla yurt dışına kaçmak isteyen 6 FETÖ üyesi yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmaya çalıştığı ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddia edilen 6 kişi ile 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

AA22 Haziran 2021 Salı 22:17 - Güncelleme: 22 Haziran 2021 Salı 22:17
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince Çıplak Ada açıklarında Türk kara sularındaki bir botta yakalanan 7 örgüt üyesi ve 3 göçmen kaçakçısının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı ile 2 göçmen kaçakçısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1 zanlı ile 1 göçmen kaçakçısı da adli kontrol şartıyla salıverildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 4 gün önce, Çıplak Ada açıklarında Türk kara sularındaki bir botun, Yunanistan'ın Midilli Adası'na doğru ilerlediği bilgisini almış, bölgeye hareket eden ekipler, bottaki 10 kişiyi karaya çıkarmıştı. Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen 10 kişiden 7'sinin silahlı terör örgütüne üye olmak suçlarından kayıtlarının bulunduğu, bazıları hakkında hukuki süreçlerin devam ettiği belirlenmiş, yakalananlardan 5'inin polislikten ihraç edildiği, kaçışı organize ettiği ileri sürülen 3 kişinin ise "göçmen kaçakçılığı" suçundan kayıtlarının bulunduğu öğrenilmişti.

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