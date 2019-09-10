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Bottaki bebekleri denize atmakla tehdit etmişler

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, İzmir’in Dikili ilçesi Madra Çayı’nda düzensiz göçmen botuna uygunsuz müdahale edildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı, lastik göçmen botunun motor ve pervanesine yapılan müdahalenin sosyal medyada göçmenlere karşı şiddet kullanıldığı yönünde yansıtıldığını bildirdi.

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Botun tüm uyarı ve yapılan manevralara rağmen durdurulamaması nedeniyle saat 06.52’de bir sahil güvenlik kontrol botunun daha görevlendirildiği kaydedilerek şöyle denildi; “Durdurma manevraları esnasında göçmen botunda bulunan 1 düzensiz göçmen elinde bulunan bıçak ile Sahil Güvenlik Kontrol Botun şişme lastik tüplerini patlatmaya çalışmış başarılı olamayınca elindeki bıçağı denize atmış, yine diğer 1 düzensiz göçmen elindeki jiletle vücudunu çeşitli yerlerinden kesmek suretiyle kendini yaralamış, botta bulunan bebekleri denize atmakla tehdit ederek, Sahil Güvenlik personelini ve halat almak isteyen göçmenleri engellemiş, kendisine müdahale etmek isteyen birkaç göçmeni de darp etmeye çalışmıştır.” 

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