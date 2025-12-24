İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Aralık 2025 Çarşamba / 5 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8574
  • EURO
    50,7344
  • ALTIN
    6189.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Boy sınırını aşamadılar: 615 kilo istavrite el konuldu
Güncel

Boy sınırını aşamadılar: 615 kilo istavrite el konuldu

Bursa'da standart dışı avlanmaya geçit vermeyen ekipler, standartlara uymayan 615 kilo istavrite el koydu. İşletmelere idari para cezası kesildi.

IHA24 Aralık 2025 Çarşamba 09:32 - Güncelleme:
Boy sınırını aşamadılar: 615 kilo istavrite el konuldu
ABONE OL

Bursa'da balık haline şafak vakti operasyon yapıldı. Boyları belirlenen standartların altında yakalanan 615 kilogram istavrite el konulurken, işletmeler hakkında ceza yazıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde, Tarım A.Ş. ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla gece saatlerinde Bursa Balık Hali'nde kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde balık nakil araçları, mezat alanı ile soğuk hava depoları tek tek kontrol edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde, avlanabilir asgari boyun altında olduğu belirlenen 615 kilogram istavrite el konuldu.

Denetimlerin özellikle yasa dışı avcılığın önlenmesi, su ürünleri kaynaklarının korunması ve tüketicilere sağlıklı ürünlerin ulaştırılması amacıyla yapıldığı belirtildi.

Yetkililer, su ürünleri denetimlerinin sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması, stokların korunması ve halk sağlığının güvence altına alınması için il genelinde aralıksız ve kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Kurallara uymayan balıkçılara ağır cezai yaptırım uygulandığı açıklandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Teknik ve fiziki takip sonuç verdi: Teröristbaşının yeğeni böyle yakalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.