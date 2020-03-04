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Boyahanede korku dolu anlar

Bursa İnegöl'de bir boyahanede çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına sebep oldu. Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangın güçlükle söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

IHA04 Mart 2020 Çarşamba 17:13 - Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 17:13

Mahmudiye Mahallesi Sultan Sokak üzerindeki boyahanenin imalathane kısmından henüz belirlenemeyen bir sebeple alevler yükselmeye başladı. Alevleri gören çalışanlar yangına müdahale ederek durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek uzun uğraşlar neticesinde alevleri söndürdü. İmalathanede tiner tenekeleri zaman zaman patladı. Vatandaşlar meraklı gözlerle söndürme çalışmalarını izledi. Yangın sonucu boyahane büyük zarar gördü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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