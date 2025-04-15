CHP Genel Başkanı Özgür Özel, boykot çağrısı ile Türk ekonomisini hedef aldı.

Siyasi hedeflerini ülkesinin önüne koyan zihniyete ise ilk cevabı vatandaş verdi.

CHP üyesi olduğunu söyleyen bir esnaf boykot çağrısı sonrası partiden üyeliği iptal ettiğini belirterek tepkisini göstermişti.

O esnaf Hamza Doğan, AK Parti'ye katıldı.

CHP'den kopuş başladı Doğan'ın AK Parti'ye katılımını AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

"HEP BİRLİKTE TÜRKİYE YÜZYILI'NI İNŞA EDECEĞİZ"

Hakan Han Özcan paylaşımına "CHP'nin baskıcı zihniyetine boyun eğmeyen esnaf kardeşimiz, bugün AK Parti ailemize katıldı. Milletin değerleriyle kavga edenler değil, milletin yanında yürüyenler kazanır. Hoş geldin kardeşim, hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz." notunu düştü.